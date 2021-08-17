Над катером Sea Sword 3 працювали впродовж двох років. Він призначений для патрулювання прибережних зон і проведення розвідки.
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Про катер
- довжина – 12 метрів, а ширина – 3,5 метрів;
- вміщує до 8 членів екіпажу.
- його можна укомплектовувати необхідним обладнанням та озброєнням в залежності від поставлених завдань;
- оснащений системою штучного інтелекту, що забезпечує можливість самостійно обходити перешкоди;
- може бути оснащений дистанційно керованим бойовим модулем (RCWS);
- передбачено озброєння великокаліберним кулеметом калібру 12,7 міліметра і керованою ракетною установкою калібру 2,75 дюйма в напрямку корми.