Южная Корея планирует запустить беспилотное аэротакси: когда это случится

Южная Корея работает над коммерциализацией автономных воздушных такси. Главная цель – уменьшить пробки на дорогах Сеула.

Министерство земель, инфраструктуры и транспорта будет внедрять технологию в течение 10 лет. Тестовый запуск запланирован на конец 2025 года.

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Реализация проекта

Автономные воздушные такси планируют внедрять в несколько этапов:

до 2025 года будут реализовывать пилотируемые вариации;

после 2025 года транспортное средство будет сопровождать "менеджер по безопасности";

с 2030 года начнется тестирование удаленного управления;

в 2035 году намерены запустить коммерческие автономные полеты.

Инфраструктура

Известно, что беспилотные такси будут летать на высоте от 300 до 600 метров. Пассажиры смогут добраться до места назначения в три раза быстрее, чем с помощью автотранспорта.

Следующий шаг ведомства – построить "вертипорты" для безопасного взлета в посадки аэротакси. Кроме того, министерство готово сотрудничать с частными компаниями с целью создания необходимой экосистемы для воздушных такси.

Рост рынка

Ожидается, что глобальный рынок UAM (городская аеромобильнисть) будет расти довольно быстрыми темпами. Так, к 2040 году он достигнет около 615 миллиардов долларов, а в Южной Корее – более 10 миллиардов долларов.