Министерство земель, инфраструктуры и транспорта будет внедрять технологию в течение 10 лет. Тестовый запуск запланирован на конец 2025 года.
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Реализация проекта
Автономные воздушные такси планируют внедрять в несколько этапов:
- до 2025 года будут реализовывать пилотируемые вариации;
- после 2025 года транспортное средство будет сопровождать "менеджер по безопасности";
- с 2030 года начнется тестирование удаленного управления;
- в 2035 году намерены запустить коммерческие автономные полеты.
Инфраструктура
Следующий шаг ведомства – построить "вертипорты" для безопасного взлета в посадки аэротакси. Кроме того, министерство готово сотрудничать с частными компаниями с целью создания необходимой экосистемы для воздушных такси.
Рост рынка
Ожидается, что глобальный рынок UAM (городская аеромобильнисть) будет расти довольно быстрыми темпами. Так, к 2040 году он достигнет около 615 миллиардов долларов, а в Южной Корее – более 10 миллиардов долларов.