Украина заняла 45 место в глобальном рейтинге инноваций Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Рейтинг составляли совместно с французской бизнес-школой ИNSEAD и Корнельским университетом в США.

Примечательно, что наша страна разместилась на 45 строчке между Таиландом и Румынией. К тому же, Украина опередила Россию, которая заняла 47 позицию, рассказывает Капитал.

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ВОИС Впервые обнародовали рейтинг в 2007 году. За основу эксперты берут "глобальный индекс инноваций" и учитывают следующие показатели: инфраструктура, исследования, креативность, институты, развитие технологий, развитие бизнеса, капитал. ВОИС занимается вопросами, касающимися политики, сотрудничества, оказания услуг и информации в области интеллектуальной собственности. ВОИС – организиция, которую финансирует система ООН. В ВОИС входит 191 страна.

Общая таблица рейтинга насчитывает 131 государство. В этом году первое место заняла Швейцария. Следующие позиции занимают: Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. В свою очередь, Китай разместился на 14 строчке.

Напомним, в 2019 году Украина заняла второе место в рейтинге стран с доходом ниже среднего уровня и 47 место в рейтинге Глобального индекса инноваций.