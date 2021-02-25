Boeing начал серийное производство учебных самолетов Red Hawk
Американский авиастроительный концерн Boeing начал серийное производство учебных самолетов T-7A Red Hawk. В ближайшем будущем они будут применяться ВВС США для военных испытаний.
Испытание первого серийного образца запланировано на конец 2021 – начало 2022 года. Ожидается, что T-7A примут на вооружение в 2024 году.
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T-7А Red HawkАмерикано-шведский усовершенствованный реактивный тренажер, разработанный авиастроительным концерном Boeing в партнерстве с компанией SAAB. П обедитель программы T-X для замены Northrop T-38 Talon ВВС США (USAF).
По данным компании, ВВС США получит 351 самолет и 46 тренажеров T-7A. Известно, что Boeing также начал переговоры с ВМС США насчет замены устаревших учебных самолетов T-45 Gashawk.
Boeing T-7 Red Hawk: смотрите видео
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