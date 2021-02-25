Американский авиастроительный концерн Boeing начал серийное производство учебных самолетов T-7A Red Hawk. В ближайшем будущем они будут применяться ВВС США для военных испытаний.

Испытание первого серийного образца запланировано на конец 2021 – начало 2022 года. Ожидается, что T-7A примут на вооружение в 2024 году.

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T-7А Red Hawk Американо-шведский усовершенствованный реактивный тренажер, разработанный авиастроительным концерном Boeing в партнерстве с компанией SAAB. П обедитель программы T-X для замены Northrop T-38 Talon ВВС США (USAF).

Справка! SAAB – Saab Automobile AB – шведская автомобилестроительная компания, которая ранее занималась производством легковых машин под брендом SAAB.

По данным компании, ВВС США получит 351 самолет и 46 тренажеров T-7A. Известно, что Boeing также начал переговоры с ВМС США насчет замены устаревших учебных самолетов T-45 Gashawk.

Boeing T-7 Red Hawk: смотрите видео