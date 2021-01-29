Ученые из Университета Индианы установили, что эмоциональный интеллект является чрезвычайно важным для выживания бизнеса в кризис. Более того, он оказался значительно эффективнее, чем уровень IQ.

Источник: Wiley Online library

Исследователи обнаружили, что в условиях кризиса и неопределенности успех бизнеса напрямую зависит от эмоциональных компетенций предпринимателей.

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Исследование

Бесспорно, фундаментальные знания – важный инструмент на пути к успеху. Так, высокий уровень IQ является одним из важнейших факторов эффективности и карьерного роста для наемных работников. Однако, по результатам исследования, в предпринимательстве эмоциональный интеллект значительно важнее. Бизнес-лидеры, которые умеют понимать других, управлять своими эмоциями и снимать стресс, оказались значительно более продуктивными и полезными для бизнеса.

Цифры По данным Бюро статистики труда США, примерно пятая часть всех компаний, которые начинают свой путь, терпят неудачу в течение первых двух лет. Аналитики установили, что почти половина предприятий закрывается в течение пяти лет. К слову, в 2020 году пандемия COVID-19 стала решающим ударом для более миллиона американских компаний, которые были вынуждены прекратить свое существование.

Быть предпринимателем – не имеет ничего общего с традиционной работой. Если вы занимаетесь бизнесом, то знаете, что управление своей компанией иногда можно сравнить с ситуацией, если бы вы кричали на американских горках, но никто вас не слышал,

– ученый и соавтор исследования Риган Стивенсон.

По его словам, в кризисных условиях экстремальный характер предпринимательства делает способность управлять эмоциями и налаживать связи в социуме особенно важными факторами.

Эмоциональный интеллект Группа ментальных способностей, которые участвуют в осознании и понимании эмоций. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают собственные чувства и чувства других людей. Вследствие этого они могут эффективно управлять своим эмоциональным поведением и легче достигают своих целей во взаимодействии с окружающими.

Эмоциональный интеллект проявляєтся в таких навыках:

осознание потребностей других;

способность произвести хорошее первое впечатление;

умение положительно влиять на других.

Заметим, успешный предприниматель должен обладать социальными навыками, которые помогают получать ресурсы в деловом мире. Чаще всего эти навыки связаны с повышенной креативностью и способностью принимать решения в эмоционально нестабильных ситуациях. Более того, люди с высоким эмоциональным интеллектом больше других подвержены самомотивации и в обычных условиях.