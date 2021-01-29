Эмоциональный интеллект или уровень IQ: что важнее для предпринимателей – исследование
Ученые из Университета Индианы установили, что эмоциональный интеллект является чрезвычайно важным для выживания бизнеса в кризис. Более того, он оказался значительно эффективнее, чем уровень IQ.
Источник: Wiley Online library
Исследователи обнаружили, что в условиях кризиса и неопределенности успех бизнеса напрямую зависит от эмоциональных компетенций предпринимателей.
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Исследование
Бесспорно, фундаментальные знания – важный инструмент на пути к успеху. Так, высокий уровень IQ является одним из важнейших факторов эффективности и карьерного роста для наемных работников. Однако, по результатам исследования, в предпринимательстве эмоциональный интеллект значительно важнее. Бизнес-лидеры, которые умеют понимать других, управлять своими эмоциями и снимать стресс, оказались значительно более продуктивными и полезными для бизнеса.
Быть предпринимателем – не имеет ничего общего с традиционной работой. Если вы занимаетесь бизнесом, то знаете, что управление своей компанией иногда можно сравнить с ситуацией, если бы вы кричали на американских горках, но никто вас не слышал,
– ученый и соавтор исследования Риган Стивенсон.
По его словам, в кризисных условиях экстремальный характер предпринимательства делает способность управлять эмоциями и налаживать связи в социуме особенно важными факторами.
Эмоциональный интеллект проявляєтся в таких навыках:
- осознание потребностей других;
- способность произвести хорошее первое впечатление;
- умение положительно влиять на других.
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