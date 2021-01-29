Вчені з Університету Індіани встановили, що емоційний інтелект є надзвичайно важливим для виживання бізнесу в кризу. Ба більше, він виявився значно ефективнішим, аніж рівень IQ.

Джерело: Wiley Online library

Дослідники виявили, що в умовах кризи та невизначеності успіх бізнесу безпосередньо залежить від емоційних компетенцій підприємців.

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Дослідження

Безперечно, фундаментальні знання – важливий інструмент на шляху до успіху. Так, високий рівень IQ є одним з найважливіших чинників ефективності та кар'єрного зростання для найманих працівників. Однак, за результатами дослідження, у підприємництві емоційний інтелект значно важливіший. Бізнес-лідери, які вміють розуміти інших, керувати своїми емоціями та знімати стрес, виявилися значно продуктивнішими та кориснішими для бізнесу.

Цифри За даними Бюро статистики праці США, приблизно п'ята частина всіх компаній, які починають свій шлях, зазнають невдачі протягом перших двох років. Аналітики встановили, що майже половина підприємств закривається протягом п'яти років. До слова, у 2020 році пандемія COVID-19 стала вирішальним ударом для понад мільйона американських компаній, які були змушені припинити своє існування.

Бути підприємцем – не має нічого спільного з традиційною роботою. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то знаєте, що управління своєю компанією часом можна порівняти з ситуацією, якби ви кричали на американських гірках, але ніхто вас не чув,

– науковець та співавтор дослідження Ріган Стівенсон.

За його словами, в кризових умовах екстремальний характер підприємництва робить здатність керувати емоціями та налагоджувати зв'язки в соціумі особливо важливими чинниками.

Емоційний інтелект Група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні емоцій. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють власні почуття та почуття інших людей. Внаслідок цього вони можуть ефективно керувати своєю емоційною поведінкою і легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточенням.

Емоційний інтелект проявляється в таких навичках:

усвідомлення потреб інших;

здатність справити хороше перше враження;

вміння позитивно впливати на інших.