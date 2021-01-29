Емоційний інтелект чи рівень IQ: що важливіше для підприємців – дослідження
Вчені з Університету Індіани встановили, що емоційний інтелект є надзвичайно важливим для виживання бізнесу в кризу. Ба більше, він виявився значно ефективнішим, аніж рівень IQ.
Джерело: Wiley Online library
Дослідники виявили, що в умовах кризи та невизначеності успіх бізнесу безпосередньо залежить від емоційних компетенцій підприємців.
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Дослідження
Безперечно, фундаментальні знання – важливий інструмент на шляху до успіху. Так, високий рівень IQ є одним з найважливіших чинників ефективності та кар'єрного зростання для найманих працівників. Однак, за результатами дослідження, у підприємництві емоційний інтелект значно важливіший. Бізнес-лідери, які вміють розуміти інших, керувати своїми емоціями та знімати стрес, виявилися значно продуктивнішими та кориснішими для бізнесу.
Бути підприємцем – не має нічого спільного з традиційною роботою. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то знаєте, що управління своєю компанією часом можна порівняти з ситуацією, якби ви кричали на американських гірках, але ніхто вас не чув,
– науковець та співавтор дослідження Ріган Стівенсон.
За його словами, в кризових умовах екстремальний характер підприємництва робить здатність керувати емоціями та налагоджувати зв'язки в соціумі особливо важливими чинниками.
Емоційний інтелектГрупа ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні емоцій. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють власні почуття та почуття інших людей. Внаслідок цього вони можуть ефективно керувати своєю емоційною поведінкою і легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточенням.
Емоційний інтелект проявляється в таких навичках:
- усвідомлення потреб інших;
- здатність справити хороше перше враження;
- вміння позитивно впливати на інших.
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