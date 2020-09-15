У Франції запустили у виробництво електромобіль Citroen Ami. У цій країні керувати ним можна, починаючи із 14 років. Повноцінні водійські права для цього не потрібні.

В низці країн ЄС людині має виповнитися 16 років, аби вона мала право сісти за кермо певних транспортних засобів. Натомість у Франції – лише 14, повідомляє The Guardian.

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Особливістю Citroen Ami One є те, що керувати ним дозволено підліткам – авто задовільняє відповідні вимоги французького законодавства.

Зокрема, воно класифікується як квадроцикл. Зауважимо, що близько 40% водіїв квадроцикла у Франції – неповнолітні.

Першим клієнтом був підліток та його батько. Це частина наших клієнтів, якою не можна нехтувати,

– підкреслив Олів'є Гарсія, керівник відділу товарів рітейлера електроніки Fnac Darty.

У Citroen підрахували, що приблизно 50% людей, які купують Ami, мають щонайменше 1 машину та хоча б 2 дітей.

"Нам вдалося продати 500 авто за перші 14 днів. Це свідчить про те, що наші транспортні звички та потреби змінюються. Нові моделі доступні майже для кожного", – прокоментував Сільві Кригієр, представник Citroen у Парижі.

Характеристики Citroen Ami

Citroen Ami оснащений 8-сильним електромотором, його максимальна швидкість – лише 45 кілометрів на годину. Акумуляторна ємність батареї – 5,5 кВт∙год.

Електромобіль доволі невеликий – 2,4 метра завдовжки та 1,4 метра завширшки. Ще однією його особливістю є асиметричні двері. Там немає багажника, але є чимало сіток для зберігання дрібних предметів та місце для покупок перед пасажирським сидінням.

Цікаво! Citroen Ami One має запас ходу у 100 кілометрів. Зарядити його можна від звичайної розетки – це займе лише 2 – 3 години.

Citroen Ami розрахований на 2 особи. Вартість електрокара сягає 6,9 тисяч євро. Здійснити покупку авто можна онлайн і навіть через магазини побутової електроніки.

Як виглядає електромобіль Citroen Ami: фото Citroen, The Guardian