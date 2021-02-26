Новый электрический автобус выехал на дороги города Малага, расположенного на юге Испании. Он работает полностью автономно, не нужно водителя, чтобы перевозить пассажиров.

Это – первый проект такого рода во всей Европе. Он получил финансирование от испанского правительства и координировался с несколькими университетами.

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Впервые автобус, оборудованный датчиками и камерами, выехал на улицы города в субботу, 20 февраля. Он курсирует между портом Малаги и центром города, ежедневно делает 6 рейсов.

Этим проектом руководит испанская компания Avanza. Рафаэль Дурбан Кармона, который возглавляет ее южный подразделение, отметил, что автобус в любое время знает, где именно он находится и что вокруг него.

Специальные датчики предупреждают электрический автобус, если на светофоре возле загорается красный свет. Когда же оно меняется на зеленый, транспорт "понимает", что можно продолжать движение.

Что еще известно об электробусе

Он обладает всей необходимой информацией по маршруту и ​​придерживается инструкций.

В то же время использует искусственный интеллект для совершенствования своих "решений".

Длина автобуса – 12 метров, он почти ничем не отличается от обычного автобуса.

Может перевозить до 60 пассажиров за один рейс.

Его разработала испанская компания Irizar.

Водитель все же есть в салоне такого автобуса

Несмотря на инновационные технологии, за рулем электробуса все же есть водитель. Он лишь наблюдает за дорогой, чтобы взять под контроль ситуацию в случае, если возникнет такая необходимость.

Все потому, что испанское законодательство не позволяет транспортным средствам работать без водителей. "Мы ставим его в автоматический режим, и он работает полностью автономно", – пояснил один из них

Обратите внимание! В Европе уже работают над похожими проектами. Однако они не предполагают, что городской автобус обычного размера будет курсировать по улицам рядом с другими авто.