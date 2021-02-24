Киевские власти намерены изменить подход к борьбе со столичными пробками, а именно – привлечь искусственный интеллект. Масштабный проект предусматривает внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Об этом рассказал председатель научно-технического совета Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Петр Оленич.

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Специалисты уже начали разрабатывать соответствующую систему. Кроме того, инициативу готова поддержать большая европейская компания. Главной специализацией партнера является внедрение системы оптимизации трафика в крупных городах непосредственно путем применения искусственного интеллекта.

У нас есть такая цель – за пять лет до неузнаваемости изменить Киев и разобраться с проблемой пробок. Ведь каждому из нас уже надоело опаздывать на любую встречу из-за проблем на дорогах,

– поделился Оленич.

Проблема пробок в Киеве

Заметим, сегодня, 24 февраля, Киев поразили масштабные пробки. Отмечается, что перегруженный трафик наблюдался на мостах, которые проходят через Днепр, в центре города и других районах.

Пробки в Киеве по состоянию на 24 февраля / Скриншот infoportal.ua

Отметим, в этом году Киев занял 7 место в мире по индексу движения транспорта среди мегаполисов, которые склонны к заторам на дорогах. Исследование провела компания TomTom.