США рискуют отставать от Китая в области инноваций. В битве за технологическое преимущество Америка недооценила финансирования базовых исследований. Это одна из ключевых причин, почему Китай смог догнать США.

Председатель совета по вопросам инноваций Министерства обороны США Эрик Шмидт считает, что Америка пока опережает Китай в области технологических инноваций, но разрыв быстро сокращается, рассказывает bbc.

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По данным Всемирного экономического форума, в 2018 году Китай вытеснил США как крупнейшего в мире научно-технического издателя. Это свидетельствует о том, насколько Китай по сравнению с США сосредотачивается на исследованиях и разработках, таких как искусственный интеллект и 5G. Например, китайский гигант инфраструктуры телекоммуникаций Huawei тратит на исследования и разработки около 20 млрд долларов (15,6 миллиарда фунтов стерлингов) – одного из крупнейших бюджетов в мире.

Отсутствие финансирования

Доктор Шмидт убежден: уменьшение инновационного разрыва между США и Китаем произошло из-за отсутствия финансирования инноваций со стороны США.

По данным Фонда информационных технологий и инноваций, американской лоббистской группы в области технологий, правительство США сейчас инвестирует меньше средств в научно-исследовательские работы по сравнению с размерами экономики, чем за 60 лет. Это привело к застою роста производительности, отставанию конкурентоспособности и уменьшению инноваций.

В течение всей моей жизни США были безоговорочным лидером исследований и разработок. Финансирование было эквивалентно 2% от ВВП страны, – добавляет Эрик Шмидт.

Война технологий

Иммиграция высококвалифицированных кадров является решающей для конкурентоспособности Америки, глобальной конкурентоспособности и создания новых компаний. В Америке не хватает людей с необходимыми навыками, – считает доктор Шмидт.

Технологическое преобладание США было построено на основе международных талантов, которым разрешено работать и учиться в США. Шмидт предупреждает, что США рискуют отставать еще больше, если такой талант не будет впущен в страну.

Так, на этой неделе Америка отменила визы для 1000 китайских студентов, которые, как она утверждает, имеют военные связи, и обвинила китайские технологические фирмы в том, что они выступают агентами коммунистической партии Китая.

Администрация Трампа также приняла меры для блокирования китайских технологических фирм, таких как Huawei и китайских приложений, включая TikTok и WeChat, заявив, что они представляют угрозу национальной безопасности. Пекин заявил, что это "голые издевательства".

Как наладить отношения?

Отмечают, что запреты с большей вероятностью заставят Китай инвестировать в собственное отечественное производство.

Сейчас наиболее правильной стратегией отношений между США и Китаем является так называемое "партнерство соперничества", когда США должны иметь возможность "сотрудничать с Китаем, одновременно конкурируя с ними. Когда мы соперники, мы тяжело боремся, пытаемся получить преимущество, происходит настоящая здоровая конкуренция. Китай , как и США, смогут достойно и эффективно конкурировать. Но есть также множество сфер, где нам нужно быть партнерами, – считает Шмидт.