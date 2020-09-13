США ризикують відставати від Китаю в галузі інновацій. У битві за технологічну перевагу Америка недооцінила фінансування базових досліджень. Це одна з ключових причин, чому Китай зміг наздогнати США.

Голова ради з питань інновацій Міністерства оборони США Ерік Шмідт вважає, що Америка поки що випереджає Китай у галузі технологічних інновацій, але розрив швидко скорочується, розповідає bbc.

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За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2018 році Китай витіснив США як найбільшого у світі науково-технічного видавця. Це свідчить про те, наскільки Китай у порівнянні зі США зосереджується на дослідженнях і розробках, таких як штучний інтелект та 5G. Наприклад, китайський гігант інфраструктури телекомунікацій Huawei витрачає на дослідження та розробки близько 20 мільярдів доларів (15,6 мільярда фунтів стерлінгів) – одного з найбільших бюджетів у світі.

Відсутність фінансування

Доктор Шмідт переконаний: зменшення інноваційного розриву між США та Китаєм відбулося через відсутність фінансування інновацій з боку США.

За даними Фонду інформаційних технологій та інновацій, американської лобістської групи у галузі технологій, уряд США зараз інвестує менше коштів у науково-дослідні роботи у порівнянні з розмірами економіки, ніж за 60 років. Це призвело до застійного зростання продуктивності, відставання конкурентоспроможності та зменшення інновацій.

Протягом усього мого життя США були беззаперечним лідером досліджень і розробок. Фінансування було еквівалентно 2% від ВВП країни, – додає Ерік Шмідт.

Війна технологій

Імміграція висококваліфікованих кадрів є вирішальною для конкурентоспроможності Америки, глобальної конкурентоспроможності та творення нових компаній. В Америці не вистачає людей з необхідними навичками, – вважає доктор Шмідт.

Технологічне переважання США було побудовано на основі міжнародних талантів, яким дозволено працювати та навчатися в США. Шмідт попереджає, що США ризикують відставати ще більше, якщо такий талант не буде впущений в країну.

Так, цього тижня Америка скасувала візи для 1000 китайських студентів, які, як вона стверджує, мають військові зв'язки, і звинуватив китайські технологічні фірми в тому, що вони виступають агентами комуністичної партії Китаю.

Адміністрація Трампа також вжила заходів для блокування китайських технологічних фірм, таких як Huawei та китайських додатків, включаючи TikTok і WeChat, заявивши, що вони представляють загрозу національній безпеці. Пекін заявив, що це "голі знущання".

Як налагодити стосунки?

Зазначають, що заборони з більшою ймовірністю змусять Китай інвестувати у власне вітчизняне виробництво.

Наразі найбільш правильною стратегією відносин між США та Китаєм є так зване "партнерством суперництва", коли США повинні мати можливість "співпрацювати з Китаєм, одночасно конкуруючи з ними. Коли ми суперники, ми важко змагаємось, намагаємось отримати перевагу, відбувається справжня здорова конкуренція. Китай, як і США, зможуть гідно та ефективно конкурувати. Але є також безліч сфер, де нам потрібно бути партнерами, – вважає Шмідт.