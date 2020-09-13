Китай наздоганяє США в галузі інновацій: екс-директор Google Ерік Шмідт
США ризикують відставати від Китаю в галузі інновацій. У битві за технологічну перевагу Америка недооцінила фінансування базових досліджень. Це одна з ключових причин, чому Китай зміг наздогнати США.
Голова ради з питань інновацій Міністерства оборони США Ерік Шмідт вважає, що Америка поки що випереджає Китай у галузі технологічних інновацій, але розрив швидко скорочується, розповідає bbc.
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Відсутність фінансування
Доктор Шмідт переконаний: зменшення інноваційного розриву між США та Китаєм відбулося через відсутність фінансування інновацій з боку США.
Протягом усього мого життя США були беззаперечним лідером досліджень і розробок. Фінансування було еквівалентно 2% від ВВП країни, – додає Ерік Шмідт.
Війна технологій
Імміграція висококваліфікованих кадрів є вирішальною для конкурентоспроможності Америки, глобальної конкурентоспроможності та творення нових компаній. В Америці не вистачає людей з необхідними навичками, – вважає доктор Шмідт.
Технологічне переважання США було побудовано на основі міжнародних талантів, яким дозволено працювати та навчатися в США. Шмідт попереджає, що США ризикують відставати ще більше, якщо такий талант не буде впущений в країну.
Так, цього тижня Америка скасувала візи для 1000 китайських студентів, які, як вона стверджує, мають військові зв'язки, і звинуватив китайські технологічні фірми в тому, що вони виступають агентами комуністичної партії Китаю.
Адміністрація Трампа також вжила заходів для блокування китайських технологічних фірм, таких як Huawei та китайських додатків, включаючи TikTok і WeChat, заявивши, що вони представляють загрозу національній безпеці. Пекін заявив, що це "голі знущання".
Як налагодити стосунки?
Зазначають, що заборони з більшою ймовірністю змусять Китай інвестувати у власне вітчизняне виробництво.
Наразі найбільш правильною стратегією відносин між США та Китаєм є так зване "партнерством суперництва", коли США повинні мати можливість "співпрацювати з Китаєм, одночасно конкуруючи з ними. Коли ми суперники, ми важко змагаємось, намагаємось отримати перевагу, відбувається справжня здорова конкуренція. Китай, як і США, зможуть гідно та ефективно конкурувати. Але є також безліч сфер, де нам потрібно бути партнерами, – вважає Шмідт.