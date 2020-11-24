В Ивано-Франковской области эко-активисты установили информационные стенды: фото
В селе Копачинцы Ивано-Франковской области эко-активисты установили стенды, информирующие о правилах поведения на территории Днестровского регионального ландшафтного парка и негативном влиянии мусора на окружающую среду.
"Зеленая" акция состоялась в рамках реализации проекта "Эко-щит" Днестра. Об этом сообщает пресс-служба Горного спасательного центра.
Не пропустите: "Синевир" приглашает: туристам предлагают бесплатные билеты за отсортированный мусор
Почему это важно?
На информационных стендах волонтеры разместили памятки о правилах поведения в Днестровском региональном ландшафтном парке и ущербе от оставленного человеком мусора.
На Прикарпатье экоактивисты установили информационные стенды / Фото Горный спасательный центр
Справка
Проект "Эко-щит Днестра" внедряется ОО "Горный спасательный центр" совместно с ОКП "Днестровский региональный ландшафтный парк имени Сергея Дидыча" по Программе поддержки инициатив местных карпатских общин, которую внедряет Ассоциация "Еврорегион "Карпаты – Украина" в рамках проекта "Карпатская сеть регионального развития" совместно с Министерством развития общин и территорий Украины, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областными государственными администрациями, финансируемого за средства Государственного бюджета Украины.
Поделиться новостью
-
Как бизнесу меняться быстрее клиента: 7 инсайтов украинских компаний и глобальных трендов18 ноября , 15:55
-
Искусственный интеллект стал ведущей новостей в Корее: трудно отличить от человека – видео21 ноября , 09:16
-
Гигантская застежка-молния: японец создал уникальный катер – фото, видео21 ноября , 17:33