В селе Копачинцы Ивано-Франковской области эко-активисты установили стенды, информирующие о правилах поведения на территории Днестровского регионального ландшафтного парка и негативном влиянии мусора на окружающую среду.

"Зеленая" акция состоялась в рамках реализации проекта "Эко-щит" Днестра. Об этом сообщает пресс-служба Горного спасательного центра.

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На информационных стендах волонтеры разместили памятки о правилах поведения в Днестровском региональном ландшафтном парке и ущербе от оставленного человеком мусора.

Активисты добавляют, что вскоре привезут контейнеры для сельской сортировочной ТБО (твердых бытовых отходов). Они намерены предложить организации Чистая окружающая среда включить эту общину в свои маршруты организованного вывоза отходов.

На Прикарпатье экоактивисты установили информационные стенды / Фото Горный спасательный центр

Справка

Проект "Эко-щит Днестра" внедряется ОО "Горный спасательный центр" совместно с ОКП "Днестровский региональный ландшафтный парк имени Сергея Дидыча" по Программе поддержки инициатив местных карпатских общин, которую внедряет Ассоциация "Еврорегион "Карпаты – Украина" в рамках проекта "Карпатская сеть регионального развития" совместно с Министерством развития общин и территорий Украины, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областными государственными администрациями, финансируемого за средства Государственного бюджета Украины.