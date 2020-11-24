У селі Копачинці в Івано-Франківській області еко-активісти встановили стенди, що інформують про правила поведінки на території Дністровського регіонального ландшафтного парку та негативний вплив сміття на навколишнє середовище.

"Зелена" акція відбулася в межах реалізації проєкту "Еко-щит" Дністра. Про це повідомляє пресслужба Гірського рятувального центру. Не пропустіть: "Синевир" запрошує: відвідувачам пропонують безкоштовні квитки за відсортоване сміття Чому це важливо? На інформаційних стендах волонтери розмістили пам'ятки про правила поведінки у Дністровському регіональному ландшафтному парку та шкоду від залишеного людиною сміття. Активісти додають, що незабаром привезуть контейнери для сільської сортувальні ТПВ (твердих побутових відходів). Вони мають намір запропонувати організації Чисте довкілля додати цю громаду до своїх маршрутів організованого вивезення відходів. На Прикарпатті екоактивісти встановили Інформаційні стенди / Фото Гірський рятувальний центр Довідка Проєкт "Еко-щит Дністра" впроваджується ГО "Гірський рятувальний центр" спільно з ОКП "Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича" за Програмою підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку впроваджує Асоціація "Єврорегіон "Карпати – Україна" в рамках проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку" спільно з Міністерством розвитку громад і територій України, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями, що фінансується Державним бюджетом України.