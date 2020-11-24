На Івано-Франківщині екоактивісти встановили інформаційні стенди: фото
У селі Копачинці в Івано-Франківській області еко-активісти встановили стенди, що інформують про правила поведінки на території Дністровського регіонального ландшафтного парку та негативний вплив сміття на навколишнє середовище.
"Зелена" акція відбулася в межах реалізації проєкту "Еко-щит" Дністра. Про це повідомляє пресслужба Гірського рятувального центру.
Не пропустіть: "Синевир" запрошує: відвідувачам пропонують безкоштовні квитки за відсортоване сміття
Чому це важливо?
На інформаційних стендах волонтери розмістили пам'ятки про правила поведінки у Дністровському регіональному ландшафтному парку та шкоду від залишеного людиною сміття.
На Прикарпатті екоактивісти встановили Інформаційні стенди / Фото Гірський рятувальний центр
Довідка
Проєкт "Еко-щит Дністра" впроваджується ГО "Гірський рятувальний центр" спільно з ОКП "Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича" за Програмою підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку впроваджує Асоціація "Єврорегіон "Карпати – Україна" в рамках проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку" спільно з Міністерством розвитку громад і територій України, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями, що фінансується Державним бюджетом України.
Поділитися новиною
-
Як бізнесу змінюватися швидше за клієнта: 7 інсайтів українських компаній і глобальних трендів18 листопада , 15:55
-
Гігантська застібка-блискавка: японець створив унікальний катер – фото, відео21 листопада , 17:33
-
Успішна цифрова трансформація починається з культури, – Дмитро Осика19 листопада , 15:01