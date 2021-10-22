В японском ресторане гостей будут обслуживать роботы-официанты
22 октября 2021 , 20:10Читати новину українською
Источник:Nikkei Asia
Японская сеть Skylark испытывает роботов-официантов в своих заведениях. Они будут функционировать в ресторанах Токио со следующего года.
Главная цель – решение проблемы нехватки рабочей силы в условиях пандемии СOVID-19. Кроме того, инновационное решение позволит сократить контакты между клиентами и персоналом, тем самым – снизить риск передачи вирусов.
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Детали
Инвестиции в проект по беспилотному обслуживанию составили 380 миллионов долларов. К концу 2022 решение охватит 3 000 семейных ресторанов, принадлежащих Skylark Holdings. Роботы-официанты будут привлечены на всех этапах обслуживания. Так, они будут самостоятельно:
- Консультировать гостей по меню;
- Принимать заказы;
- Подавать пищу;
- Забирать посуду;
- Рассчитывать посетителей.