Над проектом смарт-хоолодильника инженеры работают уже второй год. По предварительным данным, на его разработку уже потрачено более 50 миллионов долларов.

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Что известно

Компания будет сотрудничать с производителем бытовой техники с целью оснащения готового холодильника собственными технологиями. К примеру, холодильник будет работать на основе технологии машинного зрения, которую применяют в безкассових супермаркетах Amazon Go. Ожидается, что применят и голосовой помощник Alexa, который присутствует во всех бытовых продуктах компании.

Холодильник сможет:

распознавать продукты, которые размещены на полках;

отслеживать их свежесть, качество и количество;

напоминать владельцу, какие покупки необходимо осуществить;

помогать заказывать продукты в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods;

формировать статистику популярности товаров;

предугадывать вкусы пользователей и предлагать рецепты.

Не все так просто

Сейчас проект находится на этапе разработки и имеет определенные сложности. Предполагается, что "умный" холодильник может так и не выйти на рынок. Причина тому – несовершенная работа нейросети, на которую жалуются тестировщики. Кроме того, эксперты отмечают, что устройство будет "невероятно дорогим", ведь оно ориентировано на людей с высокими доходами.