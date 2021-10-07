Над проектом смарт-хоолодильника инженеры работают уже второй год. По предварительным данным, на его разработку уже потрачено более 50 миллионов долларов.
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Что известно
Компания будет сотрудничать с производителем бытовой техники с целью оснащения готового холодильника собственными технологиями. К примеру, холодильник будет работать на основе технологии машинного зрения, которую применяют в безкассових супермаркетах Amazon Go. Ожидается, что применят и голосовой помощник Alexa, который присутствует во всех бытовых продуктах компании.
Холодильник сможет:
- распознавать продукты, которые размещены на полках;
- отслеживать их свежесть, качество и количество;
- напоминать владельцу, какие покупки необходимо осуществить;
- помогать заказывать продукты в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods;
- формировать статистику популярности товаров;
- предугадывать вкусы пользователей и предлагать рецепты.
Не все так просто
Сейчас проект находится на этапе разработки и имеет определенные сложности. Предполагается, что "умный" холодильник может так и не выйти на рынок. Причина тому – несовершенная работа нейросети, на которую жалуются тестировщики. Кроме того, эксперты отмечают, что устройство будет "невероятно дорогим", ведь оно ориентировано на людей с высокими доходами.