Головна мета – вирішення проблеми нестачі робочої сили в умовах пандемії СOVID-19. Крім того, інноваційне рішення дозволить скоротити контакти між клієнтами та персоналом, тим самим – знизити ризик передачі вірусів.
Цікаво "Розумний" холодильник від Amazon: контролюватиме свіжість продуктів та пропонуватиме рецепти
Деталі
Інвестиції у проєкт з безпілотного обслуговування склали 380 мільйонів доларів. До кінця 2022 року рішення охопить 3 000 сімейних ресторанів, що належать Skylark Holdings. Роботи-офіціанти будуть залучені на усіх етапах обслуговування. Так, вони самостійно:
- Консультуватимуть гостей щодо меню;
- Прийматимуть замовлення;
- Подаватимуть їжу;
- Забиратимуть посуд;
- Розраховуватимуть відвідувачів.