Главная цель – решение проблемы нехватки рабочей силы в условиях пандемии СOVID-19. Кроме того, инновационное решение позволит сократить контакты между клиентами и персоналом, тем самым – снизить риск передачи вирусов.

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Детали

Инвестиции в проект по беспилотному обслуживанию составили 380 миллионов долларов. К концу 2022 решение охватит 3 000 семейных ресторанов, принадлежащих Skylark Holdings. Роботы-официанты будут привлечены на всех этапах обслуживания. Так, они будут самостоятельно:

Консультировать гостей по меню; Принимать заказы; Подавать пищу; Забирать посуду; Рассчитывать посетителей.

Skylark – не первая компания, которая вводит такое решение. Ранее роботов начали использовать в итальянских ресторанах Saizeriya и японских заведениях Yakiniku no Watami.