Японская Tetra испытала одноместный электрический самолет: мощное видео

Японская Tetra Aviation осуществила тестовый полет своей инновационной разработки – одноместного электросамолета Mk-5. Компания намерена вывести летательный аппарат на рынок в 2022 году.

Испытательный полет состоялся в Калифорнии. Mk-5 летал в беспилотном режиме.

Стоит знать Южная Корея планирует запустить беспилотное аэротакси: когда это произойдет

О самолете

имеет два широких крыла;

корпус выполнен из алюминия, а конструкции – из усиленного углеродными волокнами полимера;

оснащен 16 силовыми установками;

вертикальный взлет и посадка осуществляются с помощью 36 подъемных винтов;

установлена ​​батарея на 13,5 кВтч.

Легкий частный самолет предназначен для пилотов весом до 90,7 килограмма. Крейсерская скорость самолета составляет 160 километров в час, а дальность полета – 160 километров.

Испытательный полет Mk-5 в Калифорнии: видео

Компания уже получила первые заказы на Mk5. В США они будут зарегистрированы как самодельные или экспериментальные самолеты. Таким образом, вам понадобится лицензия частного пилота, а каждый аппарат должен будет проходить проверку в FAA.