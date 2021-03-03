Японская судостроительная компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) спустила на воду головное судно нового поколения Mogami. Фрегат войдет в состав Морских сил самообороны Японии.

Торжественная церемония состоялась на верфи MHI в городе Нагасаки. Ведущий корабль назвали в честь реки в префектуре Ямагата.

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Что известно о корабле

Mogami – первый корабль в своем классе. Отмечают, что в прошлом году компания уже спустила на воду фрегат JS Kumano. Поставки Mogami и Kumano запланированы на 2022 год. Главным подрядчиком будет MHI.

Благодаря концепции экономии рабочей силы новое поколение фрегатов JMSDF надеется решить проблему нехватки персонала. В состав экипажа судов войдет около 100 моряков.

Характеристики корабля:

грузоподъемность – более 5 000 тонн;

длина составляет 130 метров, а ширина – 16 метров;

силовая установка – газотурбинная (газовые турбины Rolls-Royce MT30) и дизельная (двигатели MAN);

вооружен артиллерийной установкой Мк 45 калибра 127 мм и противокорабельными ракетами;

оснащен системой противовоздушной обороны и системой самообороны SeaRAM;

на борту расположен ангар для вертолета;

имеет торпедные аппараты;

позволяет устанавливать морские мины.

Япония планирует построить 22 судна этого класса на сумму около 461 миллион долларов. Отмечается, что страна ведет переговоры с Индонезией о потенциальной сделке об экспорте до восьми кораблей этого класса.

Япония спустила на воду фрегат нового поколения Mogami: смотрите видео