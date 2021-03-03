Япония спустила на воду фрегат нового поколения Mogami: фото, видео
Японская судостроительная компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) спустила на воду головное судно нового поколения Mogami. Фрегат войдет в состав Морских сил самообороны Японии.
Источник:Defense Brief
Торжественная церемония состоялась на верфи MHI в городе Нагасаки. Ведущий корабль назвали в честь реки в префектуре Ямагата.
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Что известно о корабле
Mogami – первый корабль в своем классе. Отмечают, что в прошлом году компания уже спустила на воду фрегат JS Kumano. Поставки Mogami и Kumano запланированы на 2022 год. Главным подрядчиком будет MHI.
Характеристики корабля:
- грузоподъемность – более 5 000 тонн;
- длина составляет 130 метров, а ширина – 16 метров;
- силовая установка – газотурбинная (газовые турбины Rolls-Royce MT30) и дизельная (двигатели MAN);
- вооружен артиллерийной установкой Мк 45 калибра 127 мм и противокорабельными ракетами;
- оснащен системой противовоздушной обороны и системой самообороны SeaRAM;
- на борту расположен ангар для вертолета;
- имеет торпедные аппараты;
- позволяет устанавливать морские мины.
Япония планирует построить 22 судна этого класса на сумму около 461 миллион долларов. Отмечается, что страна ведет переговоры с Индонезией о потенциальной сделке об экспорте до восьми кораблей этого класса.
Япония спустила на воду фрегат нового поколения Mogami: смотрите видео
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