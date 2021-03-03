Японська суднобудівна компанія Mitsubishi Heavy Industries (MHI) спустила на воду головне судно нового покоління Mogami. Фрегат увійде до складу Морських сил самооборони Японії.

Урочиста церемонія відбулася на верфі MHI у місті Нагасакі. Провідний корабель назвали на честь річки в префектурі Ямагата.

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Що відомо про корабель

Mogami – перший корабель у своєму класі. Зауважують, що минулого року компанія вже спустила на воду фрегат JS Kumano. Поставки Mogami та Kumano заплановані на 2022 рік. Головним підрядником буде MHI.

Завдяки концепції економії робочої сили нове покоління фрегатів JMSDF сподівається вирішити проблему нестачі персоналу. До складу екіпажу суден увійде приблизно 100 моряків.

Характеристики корабля:

вантажопідйомність – понад 5 000 тонн;

довжина становить 130 метрів, а ширина – 16 метрів;

силова установка – газотурбінна (газові турбіни Rolls-Royce MT30) та дизельна (двигуни MAN);

озброєний артилерійною установкою Мк 45 калібру 127 мм та протикорабельними ракетами;

оснащений системою протиповітряної оборони та системою самооборони SeaRAM;

на борту розташований ангар для гелікоптера;

має торпедні апарати;

надає можливість встановлювати морські міни.

Японія планує побудувати 22 судна цього класу на суму близько 461 мільйон доларів. Зазначається, що країна веде перемовини з Індонезією щодо потенційної угоди про експорт до восьми кораблів цього класу.

Японія спустила на воду фрегат нового покоління Mogami: дивіться відео