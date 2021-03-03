Японія спустила на воду фрегат нового покоління Mogami: фото, відео
Японська суднобудівна компанія Mitsubishi Heavy Industries (MHI) спустила на воду головне судно нового покоління Mogami. Фрегат увійде до складу Морських сил самооборони Японії.
Джерело:Defense Brief
Урочиста церемонія відбулася на верфі MHI у місті Нагасакі. Провідний корабель назвали на честь річки в префектурі Ямагата.
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Що відомо про корабель
Mogami – перший корабель у своєму класі. Зауважують, що минулого року компанія вже спустила на воду фрегат JS Kumano. Поставки Mogami та Kumano заплановані на 2022 рік. Головним підрядником буде MHI.
Характеристики корабля:
- вантажопідйомність – понад 5 000 тонн;
- довжина становить 130 метрів, а ширина – 16 метрів;
- силова установка – газотурбінна (газові турбіни Rolls-Royce MT30) та дизельна (двигуни MAN);
- озброєний артилерійною установкою Мк 45 калібру 127 мм та протикорабельними ракетами;
- оснащений системою протиповітряної оборони та системою самооборони SeaRAM;
- на борту розташований ангар для гелікоптера;
- має торпедні апарати;
- надає можливість встановлювати морські міни.
Японія планує побудувати 22 судна цього класу на суму близько 461 мільйон доларів. Зазначається, що країна веде перемовини з Індонезією щодо потенційної угоди про експорт до восьми кораблів цього класу.
Японія спустила на воду фрегат нового покоління Mogami: дивіться відео
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