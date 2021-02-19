Японія розробляє унікальний електричний танкер: чому це важливо
У Японії розробляють перший електричний танкер завдовжки 62 метри, який використовуватимуть для доставки палива в Токійську затоку.
Джерело:New Atlas
Перші два електричні судна розробляються на замовлення Asahi Tanker в межах японського проєкту e5. Силову установку розробляє Kawasaki Heavy Industries.
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Кожен танкер водотоннажністю 500 тонн буде оснащений двома літій-іонними акумуляторними батареями Orca ESS потужністю 1740 кВт/год виробництва Corvus Energy. Судно розвиватиме крейсерську швидкість у 19 км/год.
Відзначають, що судна e5 не лише не вироблятимуть шкідливих викидів, а й будуть створювати менше вібрацій та шуму, що забезпечить комфортні умови на борту для екіпажу. Крім того, на випадок стихійного лиха в районі Токійської затоки корабель може забезпечувати електроенергією аварійні служби.
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