Автономные системы должны продемонстрировать свое совершенство и эффективность, чтобы судно курсировало без экипажа. Перемещение будут контролировать с трех береговых центров управления данными.

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Что известно

Yara Birkeland – первый полностью электрический контейнеровоз. Главная цель компании – сокращение вредных выбросов в атмосферу, вызванных грузовыми перевозками.

Концепция корабля была разработана в 2017 году. Это результат сотрудничества с технологической фирмой Kongsberg Maritime и судостроительной компанией Vard.

О контейнеровозе

  • способен перевозить 103 контейнера;
  • максимальная скорость – 13 узлов;
  • оснащен аккумулятором на 7 МВт – это в тысячу раз больше, чем у одного электромобиля;
  • по словам руководителя завода Yara Йона Слеттена, судно сможет заменить 40 000 поездок грузовиков в год.