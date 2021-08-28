Автономные системы должны продемонстрировать свое совершенство и эффективность, чтобы судно курсировало без экипажа. Перемещение будут контролировать с трех береговых центров управления данными.
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Что известно
Yara Birkeland – первый полностью электрический контейнеровоз. Главная цель компании – сокращение вредных выбросов в атмосферу, вызванных грузовыми перевозками.
Концепция корабля была разработана в 2017 году. Это результат сотрудничества с технологической фирмой Kongsberg Maritime и судостроительной компанией Vard.
О контейнеровозе
- способен перевозить 103 контейнера;
- максимальная скорость – 13 узлов;
- оснащен аккумулятором на 7 МВт – это в тысячу раз больше, чем у одного электромобиля;
- по словам руководителя завода Yara Йона Слеттена, судно сможет заменить 40 000 поездок грузовиков в год.