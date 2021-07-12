В Японии заработает сервис аэротакси уже к 2025 году
Источник:Nikkei Asia
В Японии до 2025 года заработает сервис воздушных электротакси. Власти планируют испытать, сертифицировать и выпустить на маршруты летательные апараты VoloCity от компании Volocopter.
Авиакомпания Japan Airlines вложила средства в немецкого разработчика Volocopter с целью предоставления услуг аэротакси на коммерческой основе.
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Испытания
Электрические вертолеты Volocopter будут тестировать в префектуре Миэ. Именно там уже разрешены испытательные полеты на отдельных участках. Со временем воздушное такси будет доставлять пассажиров из аэропорта в районы города.
Тестовые полеты будут происходить в радиусе до 20 километров, затем – аэротакси будет курсировать и в близлежащие города в радиусе от 50 до 150 километров.
Что известно о вертолете VoloCity
- способен перевозить двух человек общей массой не более 200 килограмм;
- может проходить расстояние до 35 километров;
- движется со скоростью 110 километров в час;
- оснащен девятью аккумуляторными блоками, которые приводят к движению 18 лопастей ротора;
- для замены батарей нужно не более 5 минут.