Ранее ведомство показало два изображения будущего стратегического бомбардировщика. Ключевое отличие третьей – форма бортового стекла воздушного судна.
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Детали
Новый рендеринг демонстрирует как B-21 летит на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. Отмечается, что мощный бомбардировщик станет носителем ядерного оружия и сможет оставаться незамеченной для средств противовоздушной обороны противника.
Официальная визуализация B-21, которую представили в 2016 году / Фото USAF