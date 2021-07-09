Ранее ведомство показало два изображения будущего стратегического бомбардировщика. Ключевое отличие третьей – форма бортового стекла воздушного судна.

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Детали

Новый рендеринг демонстрирует как B-21 летит на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. Отмечается, что мощный бомбардировщик станет носителем ядерного оружия и сможет оставаться незамеченной для средств противовоздушной обороны противника.

Официальная визуализация B-21, которую представили в 2016 году / Фото USAF

Первый полет B-21 должен состояться до середины 2022 года. Впоследствии два самолета, которые уже разрабатываются, переедут в Эдвардс для интенсивной программы летных испытаний.