Авиакомпания Japan Airlines вложила средства в немецкого разработчика Volocopter с целью предоставления услуг аэротакси на коммерческой основе.

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Испытания

Электрические вертолеты Volocopter будут тестировать в префектуре Миэ. Именно там уже разрешены испытательные полеты на отдельных участках. Со временем воздушное такси будет доставлять пассажиров из аэропорта в районы города.

Тестовые полеты будут происходить в радиусе до 20 километров, затем – аэротакси будет курсировать и в близлежащие города в радиусе от 50 до 150 километров.

Что известно о вертолете VoloCity

способен перевозить двух человек общей массой не более 200 килограмм;

может проходить расстояние до 35 километров;

движется со скоростью 110 километров в час;

оснащен девятью аккумуляторными блоками, которые приводят к движению 18 лопастей ротора;

для замены батарей нужно не более 5 минут.

Кроме того, компания Japan Airlines планирует обучать пилотов и осуществлять контрактные авиаперевозки. Главная сложность заключается в сертификации и четких правилах эксплуатации подобных летательных аппаратов. Этот вопрос должна урегулировать власть.