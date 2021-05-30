Кольца изготавливают из синтетического кристалла циркония. Разработчики уверяют, что такому изделия не грозит попадание воды.

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Пользователям Evering вообще не нужно его подзаряжать. При этом, платежная функция такого кольца будет сохраняться в течение 4 лет.

Это рискованно, но думаю, что ни у одного другого бизнеса нет большего потенциала, чем у этого,

​– убежден Йосихито Охта, глава MTG.

"Мы стремимся создать мир, в котором люди могут жить с таким кольцом", – подчеркнул он. Желающим приобрести новинку придется заплатить 182 долларов.

Что следует знать о Evering

Владельцы устройства могут не только оплачивать покупки, но и запирать двери. Впоследствии может появиться и функция оплаты проезда в общественном транспорте.

Справка. Из-за пандемии COVID-19 спрос на бесконтактную оплату растет. Поэтому MTG уже заключила контракт с Visa о продаже 3 000 колец – пока в Японии.

Чтобы пользоваться всеми преимуществами Evering, к нему нужно подключить нужные банковские карты. Для этого создали специальное приложение.

Впрочем, относительно покупок в такой способ есть и определенные ограничения. С помощью Evering можно осуществить оплату только на сумму до 30 тысяч иен, то есть 270 долларов.