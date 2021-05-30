Кільця виготовляють з синтетичного кристала цирконію. Розробники запевняють, що такому виробу не загрожує потрапляння води.

Читайте також ДТЕК запустив першу в Україні промислову систему накопичення енергії

Крім цього, користувачам Evering взагалі не потрібно його підзаряджати. При цьому, платіжна функція такого кільця зберігатиметься упродовж 4 років.

Це ризиковано, але думаю, що в жодного іншого бізнесу немає більшого потенціалу, аніж у цього,

– переконаний Йосіхіто Охта, очільник MTG.

"Ми прагнемо створити світ, в якому люди можуть жити з таким кільцем", – наголосив він. Охочим придбати новинку доведеться заплатити 182 доларів.

Що варто знати про Evering

Власники пристрою можуть не лише оплачувати покупки, але й замикати двері. Згодом може з'явитися й функція оплати проїзду у громадському транспорті.

Через пандемію COVID-19 попит на безконтактну оплату зростає. Тож MTG вже уклала контракт з Visa про продаж 3 000 кілець – наразі в Японії.

Аби користуватися усіма перевагами Evering, до нього треба підключити потрібні банківські карти. Для цього створили спеціальний застосунок.

Втім, щодо покупок у такий спосіб є й певні обмеження. За допомогою Evering можна здійснити оплату лише на суму до 30 тисяч єн, тобто 270 доларів.