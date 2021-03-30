Японські будівельні компанії об'єдналися задля скорочення вуглецевого сліду. Так, вони прагнуть перейти від звичайного бетону до більш екологічних аналогів.

Автором ініціативи виступила компанія Тайсей. Запропоноване рішення дозволяє відмовитися від цементу з високим рівнем емісії CO2.

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В чому полягає метод

Розробники запропонували використовувати новий екологічний матеріал, який містить карбонат кальцію. Ця речовина отримується шляхом зв'язування вуглекислого газу. Фахівці підрахували, що один кубічний метр "зеленого" бетону може утримувати 170 кілограмів вуглекислого газу, який викликає парниковий ефект.

У свою чергу, компанія Кадзіма вже застосовує новітній бетон з двоокисом вуглецю для будівництва доріг і місць для паркування автотранспорту. Наступний крок – будівництво будівель, тож компанія вивчає особливості матеріалу та випробовує сучасний метод.