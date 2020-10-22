Пятнистые олени в Японии часто погибают из-за того, что едят пластик, которого туристы после себя оставляют немало. В городе Нара придумали, как помочь животным – там создали съедобные пакеты.

Ранее в желудке одного из оленей было обнаружено аж 4 килограмма пластика. Местные жители придумали решение – бумажный пакет с рисовых отрубей, который олени могут переварить, сообщает BBC.

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Заметим, что в парке Нара живет более 1200 оленей, они находятся под охраной закона. Посетителям разрешено кормить их специально изготовленными сахаром без сахара, к тому же – не у пластиковой обертке.

Однако многие пренебрегают этими правилами и кормят оленей другими вкусностями, выбрасывая обертки пищи по дороге. Затем животные чувствуют запах пищи и ошибочно едят их.

Решение местных предпринимателей

Житель Нары Такаши Накамура руководит местной бумажной компанией. Он услышал, что олени в городе погибают, ошибочно проглотив мусор, и взялся за решение проблемы. Над разработкой работал с оптовым продавцом косметики и дизайнером.



Японцы разработали съедобные пакеты, чтобы помочь оленям / Фото из соцсетей



Так выглядит съедобный пакет с рисовых отрубей / Фото из соцсетей

Бумажные пакеты их производства состоят из картонных коробок с переработанного молока, а также рисовых отрубей. По словам Накамура, 6 местных компаний, среди которых – туристическое бюро, банк и аптека, уже приобрело около 3500 пакетов.

Справка. Один пакет с рисовых отрубей стоит примерно 0,95 доллара. В то же время обычный полиэтиленовый пакет – порядка нескольких центов.

По информации Asahi Shimbun, изделие уже одобрила Японская лаборатория исследований пищевых продуктов. Там заявили, что такие пакеты являются безопасными для потребления.