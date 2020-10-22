Плямисті олені в Японії часто гинуть через те, що їдять пластик, якого туристи після себе залишають чимало. У місті Нара придумали, як допомогти тваринам – там створили їстівні пакети.

Раніше у шлунку одного з оленів було виявлено аж 4 кілограми пластику. Місцеві жителі придумали рішення – паперовий пакет з рисових висівок, який олені можуть перетравити, повідомляє BBC.

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Зауважимо, що у парку Нара живе понад 1200 оленів, вони перебувають під охороною закону. Відвідувачам дозволено годувати їх спеціально виготовленими сухарями без цукру, до того ж – не у пластиковій обгортці.

Проте чимало людей нехтують цими правилами та годують оленів іншими смаколиками, викидаючи обгортки їжі по дорозі. Потім тварини відчувають запах їжі і помилково їдять їх.

Рішення місцевих підприємців

Мешканець Нари Такаші Накамура керує місцевою паперовою компанією. Він почув, що олені в місті гинуть, помилково проковтнувши сміття, та взявся за вирішення проблеми. Над розробкою працював з гуртовим продавцем косметики та дизайнером.



Японці розробили їстівні пакети, аби допомогти оленям / Фото з соцмереж



Так виглядає їстівний пакет з рисових висівок / Фото з соцмереж

Паперові пакети їхнього виробництва складаються з картонних коробок з переробленого молока, а також рисових висівок. За словами Накамура, 6 місцевих компаній, серед яких – туристичне бюро, банк та аптеку, вже придбали близько 3500 пакетів.

Довідка. Один пакет з рисових висівок коштує приблизно 0,95 долара. Водночас звичайний поліетиленовий пакет – близько декількох центів.

За інформацією Asahi Shimbun, виріб вже схвалила Японська лабораторія з досліджень харчових продуктів. Там заявили, що такі пакети є безпечними для споживання.