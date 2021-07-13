Японцы испытают робота, способного удалять ядерные обломки

На западе Японии проведут испытания робота, разработанного для удаления ядерных обломков. Его разработали в Великобритании.

Робот предназначен для удаления обломков ядерного топлива из одного из поврежденных реакторов на АЭС "Фукусима-1". Испытания пройдут на заводе в городе Кобе.

Читайте также В Японии заработает сервис аэротакси уже к 2025 году

Устройство доставили в Японию самолет из Великобритании, именно там его разрабатывали. По словам специалистов, устранение радиоактивных обломков топлива – самая большая проблема, которая возникает в процессе вывода АЭС из эксплуатации.

Почему понадобилось удалять обломки

Землетрясение в Японии магнитудой более 9, которое произошло в марте 2011 года, привело к расплавлению ядерного топлива в реакторах № 1, 2 и 3.

Что известно об аварии на "Фукусиме-1": смотрите видео 24 канала

Какие планы у японцев

Над устранением обломков работать компания-оператор АЭС "Токио Дэнреку" и правительство страны. Сначала работы будут осуществлять на реакторе №2. Все потому, что именно оттуда удалось обработать больше данных.

После испытаний в Коби робота намерены отправить в город Нараха. Он расположен вблизи "Фукусимы-1". Специалисты АЭС примут там участие в эксперименте по устранению обломков. Для этого используют модель реактора.