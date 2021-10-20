Израильская компания Air разрабатывает электрический самолет для персонального использования
Источник:New Atlas
Израильский стартап Air представил прототип своего двухместного электрического самолета eVTOL. Компания заявляет, что это легкая в эксплуатации машина, которой сможет управлять каждый.
В прошлом году компания провела беспилотные испытания своей разработки. Продажи самолета с вертикальным взлетом и посадкой начнутся в 2024 году.
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Характеристики самолета
- имеет 8 винтов вертикального подъема;
- шасси собирается;
- стеклянная панель спереди, что обеспечивает хороший обзор;
- крылья складываются, поэтому летучая машина помещается в гараже;
- запас хода – 177 километров на одном заряде;
- автономность – около 1 часа;
- крейсерская скорость – до 250 километров в час.
Персональный самолет с вертикальным взлетом и посадкой Air One / Фото Air EV
Кроме того, компания разрабатывает собственную систему управления "полет по плану", что сделает полет максимально легким и доступным. Ожидается, что самолет будет оснащен системой мониторинга с искусственным интеллектом, чтобы гарантировать абсолютную безопасность.Сейчас компания работает с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) над сертификацией. Пока не понятно, какая лицензия пилота понадобится, чтобы эксплуатировать самолет. Цена транспортного средства станет известна только в следующем году, однако предварительные заказы уже открыты.