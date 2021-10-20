Израильская компания Air разрабатывает электрический самолет для персонального использования

Израильский стартап Air представил прототип своего двухместного электрического самолета eVTOL. Компания заявляет, что это легкая в эксплуатации машина, которой сможет управлять каждый.

В прошлом году компания провела беспилотные испытания своей разработки. Продажи самолета с вертикальным взлетом и посадкой начнутся в 2024 году.

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Характеристики самолета

имеет 8 винтов вертикального подъема;

шасси собирается;

стеклянная панель спереди, что обеспечивает хороший обзор;

крылья складываются, поэтому летучая машина помещается в гараже;

запас хода – 177 километров на одном заряде;

автономность – около 1 часа;

крейсерская скорость – до 250 километров в час.

Персональный самолет с вертикальным взлетом и посадкой Air One / Фото Air EV

Кроме того, компания разрабатывает собственную систему управления "полет по плану", что сделает полет максимально легким и доступным. Ожидается, что самолет будет оснащен системой мониторинга с искусственным интеллектом, чтобы гарантировать абсолютную безопасность.

Сейчас компания работает с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) над сертификацией. Пока не понятно, какая лицензия пилота понадобится, чтобы эксплуатировать самолет. Цена транспортного средства станет известна только в следующем году, однако предварительные заказы уже открыты.