В прошлом году компания провела беспилотные испытания своей разработки. Продажи самолета с вертикальным взлетом и посадкой начнутся в 2024 году.

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Характеристики самолета

  • имеет 8 винтов вертикального подъема;
  • шасси собирается;
  • стеклянная панель спереди, что обеспечивает хороший обзор;
  • крылья складываются, поэтому летучая машина помещается в гараже;
  • запас хода – 177 километров на одном заряде;
  • автономность – около 1 часа;
  • крейсерская скорость – до 250 километров в час.

Персональный самолет с вертикальным взлетом и посадкой Air One / Фото Air EV

Кроме того, компания разрабатывает собственную систему управления "полет по плану", что сделает полет максимально легким и доступным. Ожидается, что самолет будет оснащен системой мониторинга с искусственным интеллектом, чтобы гарантировать абсолютную безопасность.