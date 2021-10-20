Минулого року компанія провела безпілотні випробування своєї розробки. Продажі літака з вертикальним злетом та посадкою розпочнуться у 2024 році.

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Характеристики літака

  • має 8 гвинтів вертикального підйому;
  • шасі збирається;
  • скляна панель попереду, що забезпечує гарний огляд;
  • крила складаються, відтак летюча машина поміщається у гаражі;
  • запас ходу – 177 кілометрів на одному заряді;
  • автономність – близько 1 години;
  • крейсерська швидкість – до 250 кілометрів на годину.

Персональний літак з вертикальним злетом та посадкою Air One / Фото Air EV

Крім того, компанія розробляє власну систему управління "політ за планом", що зробить політ максимально легким і доступним. Очікується, що літак буде оснащений системою моніторингу зі штучним інтелектом, аби гарантувати абсолютну безпеку.