Минулого року компанія провела безпілотні випробування своєї розробки. Продажі літака з вертикальним злетом та посадкою розпочнуться у 2024 році.
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Характеристики літака
- має 8 гвинтів вертикального підйому;
- шасі збирається;
- скляна панель попереду, що забезпечує гарний огляд;
- крила складаються, відтак летюча машина поміщається у гаражі;
- запас ходу – 177 кілометрів на одному заряді;
- автономність – близько 1 години;
- крейсерська швидкість – до 250 кілометрів на годину.
Персональний літак з вертикальним злетом та посадкою Air One / Фото Air EV
Крім того, компанія розробляє власну систему управління "політ за планом", що зробить політ максимально легким і доступним. Очікується, що літак буде оснащений системою моніторингу зі штучним інтелектом, аби гарантувати абсолютну безпеку.