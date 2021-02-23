Израильская компания Tevel Aerobotics Technologies разработала летающий автономный робот FAR. Устройство использует искусственный интеллект для идентификации и сбора фруктов.

Несколько роботов могут работать в тандеме: они имеют общий автономный цифровой мозг в наземном блоке, благодаря которому могут собирать урожай из фруктового сада. FAR могут работать 24 часа в сутки.

Примечательно Hyundai представила робота-хостес: что известно о разработке

Разработчики уверяют, что летающие автономные роботы для сбора фруктов способны выполнять функции людей, требуют меньших затрат и простые в управление. Однако в компании подчеркивают, что они не преследуют цель заменить людей, работы должны только дополнять их.

Летающий автономный робот FAR / Фото Tevel

Как работает

Устройство FAR использует алгоритмы восприятия ИИ для определения местонахождения деревьев и алгоритмы зрения для выявления плода среди листьев. Заметим, при сборе фруктов чрезвычайно важен аспект времени. К примеру, фрукты, собранные с опозданием на две недели, теряют 80 процентов своей ценности. Робот определяет размер и спелость плода, поэтому собирает только созревшие фрукты. Потом он подбирает лучший способ к ним подойти и использует свою роборуку, чтобы схватить фрукты.