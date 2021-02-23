В Ізраїлі розробили летючого автономного робота для збору фруктів: що відомо
Ізраїльська компанія Tevel Aerobotics Technologies розробила летючий автономний робот FAR. Пристрій використовує штучний інтелект для ідентифікації та збору фруктів.
Джерело:Interesting Engineering
Декілька роботів можуть працювати в тандемі: вони мають спільний автономний цифровий мозок в наземному блоці, завдяки якому можуть збирати врожай з фруктового саду. FAR можуть працювати 24 години на добу.
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Летючий автономний робот FAR / Фото Tevel
Як працює
Пристрій FAR використовує алгоритми сприйняття ШІ для визначення місцеперебування дерев і алгоритми зору для виявлення плоду серед листя. Зауважимо, при зборі фруктів надзвичайно важливим є аспект часу. До прикладу, фрукти, зібрані із запізненням на два тижні, втрачають 80 відсотків своєї цінності. Робот визначає розмір та стиглість плоду, тож збирає лише дозрілі фрукти. Потім він підбирає найкращий спосіб до них підійти й використовує свою роборуку, щоб схопити фрукти.
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