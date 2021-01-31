В условиях пандемии COVID-19 физическое дистанцирование приобретает все большие масштабы. Сегодня мир стремительно развивается в направлении максимально бесконтактной сферы услуг. Так, компания Hyundai разработала интерактивный робот-гуманоид DAL-e для обслуживания клиентов.

Источник: New Atlas

Устройство DAL-e представили в выставочном зале Hyundai (Сеул) в рамках пилотного проекта. Робот призван выполнять функцию хостес – встречать и сопровождать клиентов.

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Hyundai представила робота-хостес / Фото Hyundai Motor Group

Робот-хостес DAL-e: что известно

Высота робота DAL-e составляет 1,16 метра, а вес – 80 килограммов. Он имеет две руки для жестов и поворотную головку с анимированными глазами на видеоэкране. DAL-e движется с помощью четырех моторизованных всенаправленных колес.

Робот оснащен встроенными камерами и системой распознавания лица. Так, DAL-e способен идентифицировать покупателей, которые заходят в магазин, и следовать к ним. Устройство может привлекать клиентов к разговору и отвечать на вопросы о товарах или услугах, ведь в него встроена система понимания и синтеза речи. Кроме того, клиенты могут самостоятельно использовать встроенный интерфейс сенсорного экрана работа.

Более того, если робот заметит, что клиент не надевает маску при входе в магазин, он напомнит об индивидуальных средствах защиты в условиях пандемии коронавируса.

Представители Hyundai отмечают, что вскоре должно произойти широкомасштабное внедрение работа в других дилерских центрах, в том числе тех, которые принадлежат Hyundai Kia.