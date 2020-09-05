Компания Apple Inc. приобрела стартап Mobeewave Inc., который предлагает технологию, что превратит iPhone в мобильный платежный терминал. Специалисты отмечают, что система Mobeewave позволит покупателям использовать свою банковскую карту или телефон на другом смартфоне для обработки платежа.

Технология работает на основе приложения и не требует постороннего оборудования, кроме микросхемы Near Field Communications (NFC), которую iPhone включает в себя с 2014 года, рассказывает Bloomberg.

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Сейчас официальных данных о стоимости стартапа нет, однако, считают, что мегакорпорация заплатила за технологию около 100 миллионов долларов. Apple сохранила команду, которая работала на Mobeewavе, отмечают инсайдеры.

Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем свою цель или планы, – отметил представитель Apple.

Как это работает?

Технология Mobeewave работает на основе NFC, с помощью которой можно превратить любой iPhone в POS-терминал без привлечения мини-терминала или кардридера. Итеграция Mobeewave существенно расширит платежную функциональность iPhone, позволив использовать телефоны не только для оплаты товаров и услуг, но и для приема платежей.

Следовательно, технология может поставить Apple в прямую конкуренцию с Square Inc. – ведущим поставщиком платежного оборудования и программного обеспечения для смартфонов и планшетов.

Mobeewave / itc.ua

Компания разработала Apple Pay для iPhone в 2014 году, позволив пользователям оплачивать товары и услуги экраном устройства. В 2019 году Apple выпустила собственную кредитную карточку – Apple Card. Интеграция Mobeewave может позволить каждому, кто имеет iPhone, принимать платежи без дополнительного оборудования.

Презентация Apple Card / gettyimages

Примечательно. что через свое венчурное подразделение частью Mobeewave владеет корпорация Samsung Electronics Co. – главный конкурент Apple. В прошлом году Samsung заключила партнерское соглашение с Mobeewave, запустив в Канаде в пилотном режиме сервис, позволяющий использовать смартфоны компании в качестве POS-терминала.

Добавим, стартап Mobeewave Inc – не единственная сделка, которую корпорация Apple заключила в этом году. Ранее генеральный директор Apple Тим Кук отмечал, что в среднем Apple покупает по одной компании раз в две-три недели.

Недавно компания приобрела:

Voysis, Xnor.ai и Inductiv для совершенствования Siri и искусственного интеллекта

метеорологическое приложение Dark Sky

компанию NextVR, которая транслирует виртуальную реальность

Fleetsmith для управления корпоративными устройствами

Напомним, рыночная капитализация Apple достигла 1,84 триллиона долларов. Следовательно, акции Apple продолжают дорожать, а разработчик iPhone снова завоевал лидерство в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира.