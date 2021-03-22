Итальянская компания Carlo Ratti Associati (CRA) представила концепцию маркерной ручки, которая может разлагаться в природе. Инновационная разработка Scribit содержит натуральные волокна и съедобные чернила на водной основе, которые расщепляются в течение шести месяцев.

Сейчас ручка-маркер CRA Scribit, что разработана для чертежного робота, является концепцией и находится на этапе разработки. Это первый в мире подобный опыт. Примечательно В Японии разработали робота, который может нарисовать картину: видео Главная цель разработчиков состояла в поиске решения, которое соответствует концепции круговой экономики. По официальным данным, ежегодно на свалки выбрасывают 35 миллиардов маркеров. О разработке Маркер Scribit будут производить из биопластика, дерева или анодированного алюминия. В нем есть перо и картридж, в состав которых входят природные волокна, в частности: опилки, конопляные волокна, полигидроксибутират (PHB) – полимер, который используется для производства биологически разлагаемого пластика, и лигнин.

Состав маркера Scribit / Фото CRA

Сменный картридж будет наполняться нетоксичными чернилами на водной основе, которые будут производить из съедобных ингредиентов, пригодных к переработке после использования.

Сменный картридж / Фото CRA

Внешняя часть биопластиковой ручки – полностью компостированная, она изготовлена из тех же материалов, что и картридж. Однако стволы, изготовленные из дерева и алюминия, не подлежат компостированию, но предназначены для длительного использования.

Маркер Scribit изготавливают в нескольких вариантах: из биопластика, дерева или анодированного алюминия / Фото CRA

Поскольку мы пришли к инновационной концепции создания картриджа, который можно отделить от ствола, мы протестировали большое количество органических волокон, чтобы изготовить биоразлагаемый картридж с оптимальными характеристиками,

– отмечают разработчики.

По словам дизайнеров, они работают над конечным продуктом, который будет 100-процентно компостированный, при этом не менее 90 процентов продукта будет разлагаться в течение 6 месяцев в естественной среде.

Маркер Scribit / Фото CRA

Разработчики надеются, что продукт предоставит возможность тысячам людей во всем мире изменить способ рисования на вполне устойчивый.