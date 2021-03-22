В Италии создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Итальянская компания Carlo Ratti Associati (CRA) представила концепцию маркерной ручки, которая может разлагаться в природе. Инновационная разработка Scribit содержит натуральные волокна и съедобные чернила на водной основе, которые расщепляются в течение шести месяцев.
Источник:Dezeen
Состав маркера Scribit / Фото CRA
Сменный картридж будет наполняться нетоксичными чернилами на водной основе, которые будут производить из съедобных ингредиентов, пригодных к переработке после использования.
Сменный картридж / Фото CRA
Внешняя часть биопластиковой ручки – полностью компостированная, она изготовлена из тех же материалов, что и картридж. Однако стволы, изготовленные из дерева и алюминия, не подлежат компостированию, но предназначены для длительного использования.
Маркер Scribit изготавливают в нескольких вариантах: из биопластика, дерева или анодированного алюминия / Фото CRA
Поскольку мы пришли к инновационной концепции создания картриджа, который можно отделить от ствола, мы протестировали большое количество органических волокон, чтобы изготовить биоразлагаемый картридж с оптимальными характеристиками,
– отмечают разработчики.
По словам дизайнеров, они работают над конечным продуктом, который будет 100-процентно компостированный, при этом не менее 90 процентов продукта будет разлагаться в течение 6 месяцев в естественной среде.
Маркер Scribit / Фото CRA
Разработчики надеются, что продукт предоставит возможность тысячам людей во всем мире изменить способ рисования на вполне устойчивый.
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