Італійська компанія Carlo Ratti Associati (CRA) представила концепцію маркерної ручки, яка може розкладатися у природі. Інноваційна розробка Scribit містить натуральні волокна та їстівні чорнила на водній основі, які розщеплюються протягом шести місяців.

Наразі ручка-маркер CRA Scribit, розроблена для креслярського робота, є концепцією та перебуває на етапі розробки. Це перший у світі подібний досвід.

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Головна мета розробників полягала у пошуку рішення, яке відповідає концепції кругової економіки. За офіційними даними, щороку на звалища викидають 35 мільярдів маркерів.

Про розробку

Маркер Scribit виготовлятимуть з біопластику, дерева або анодованого алюмінію. У ньому є перо та картридж, до складу яких входять природні волокна, зокрема: тирса, конопляні волокна, полігідроксибутират (PHB) – полімер, який використовується для виробництва біологічно розкладного пластику, та лігнін.

Склад маркера Scribit / Фото CRA

Змінний картридж наповнюватиметься нетоксичними чорнилами на водній основі, які виготовлятимуть з їстівних інгредієнтів, придатних до переробки після використання.

Змінний картридж / Фото CRA

Зовнішня частина біопластикової ручки буде повністю компостована, виготовлена ​​з тих же матеріалів, що і картридж. Однак стволи, виготовлені з дерева та алюмінію, не підлягають компостуванню, але призначені для тривалого використання.

Маркер Scribit виготовляють у декількох варіантах: з біопластику, дерева або анодованого алюмінію / Фото CRA

Оскільки ми прийшли до інноваційної концепції створення картриджа, який можна відокремити від стовбура, ми протестували велику кількість органічних волокон, щоб виготовити біорозкладаний картридж з оптимальними характеристиками,

– відзначають розробники.

За словами дизайнерів, вони працюють над кінцевим продуктом, який буде 100-відсотково компостованим, при цьому щонайменше 90 відсотків продукту розкладатимуться протягом 6 місяців у природному середовищі.

Маркер Scribit / Фото CRA

Розробники сподіваються, що продукт надасть можливість тисячам людей у ​​всьому світі змінити спосіб малювання на цілком стійкий.