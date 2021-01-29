В Италии заброшенные трамвайные пути превратили в парк: яркие фото
В итальянском городке Турин на заброшенных трамвайных путях создали самобытную парковую зону. Проект разработала урбанистическая инициатива Torino Stratosferica в конце 2020 года.
Источник: Bloomberg CityLab
Новейший парк длиной 700 метров получил название Преколлина – в честь района, в котором он расположен. Отмечается, что обустройство парковой зоны обошлось в 18 000 евро.
Интересно Городской парк Мариуполя получит "второе дыхание" фото масштабного проекта
Парк Прекколина в Турине / Фото Torino Stratosferica
Как возникла идея
Трамвайная линия, которую построили в 1980-х годах, прекратила свою работу из-за ошибок в планировании. Однако, когда город обновил подвижной состав трамваев, стало понятно, что новые вагоны слишком длинные для старых платформ. Пути стали непригодными для эксплуатации из-за нехватки места на конечном развороте.
Трамвайная остановка в районе Прекколина, Турин / Фото Torino Stratosferica
Бесспорно, пандемия коронавируса не только отняла у миллионов людей рабочие места и социальную коммуникацию, но и открыла широкие возможности для новых решений. Так, Torino Stratosferica решила создать временный парк, чтобы жители района имели больше пространства, где можно приятно провести время и подышать свежим воздухом в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.
Парк Прекколина в Турине / Фото Torino Stratosferica
Пространство сразу пришлось по душе местным жителям: они активно планируют в парке различные события, а школы намерены проводили здесь уроки. Сейчас парк решили оставить минимум до сентября 2021 года. Вероятно, парковая зона может превратиться в постоянное публичное пространство.
Поделиться новостью