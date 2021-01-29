В итальянском городке Турин на заброшенных трамвайных путях создали самобытную парковую зону. Проект разработала урбанистическая инициатива Torino Stratosferica в конце 2020 года.

Источник: Bloomberg CityLab

Новейший парк длиной 700 метров получил название Преколлина – в честь района, в котором он расположен. Отмечается, что обустройство парковой зоны обошлось в 18 000 евро.

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Парк Прекколина в Турине / Фото Torino Stratosferica

Как возникла идея

Трамвайная линия, которую построили в 1980-х годах, прекратила свою работу из-за ошибок в планировании. Однако, когда город обновил подвижной состав трамваев, стало понятно, что новые вагоны слишком длинные для старых платформ. Пути стали непригодными для эксплуатации из-за нехватки места на конечном развороте.

Трамвайная остановка в районе Прекколина, Турин / Фото Torino Stratosferica

Бесспорно, пандемия коронавируса не только отняла у миллионов людей рабочие места и социальную коммуникацию, но и открыла широкие возможности для новых решений. Так, Torino Stratosferica решила создать временный парк, чтобы жители района имели больше пространства, где можно приятно провести время и подышать свежим воздухом в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Интересно! Дизайнерам значительно поспособствовала матушка-природа: заброшенные пути естественным путем заросли деревьями и дикой травой. Осталось добавить незначительные детали, например, ящики с цветами и скамейки, созданные из невостребованных паллет.

Парк Прекколина в Турине / Фото Torino Stratosferica

Пространство сразу пришлось по душе местным жителям: они активно планируют в парке различные события, а школы намерены проводили здесь уроки. Сейчас парк решили оставить минимум до сентября 2021 года. Вероятно, парковая зона может превратиться в постоянное публичное пространство.