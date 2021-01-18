В Мариуполе взялись за реконструкцию парка имени Гурова, там продолжаются строительные работы. Уже в сентябре 2021 года горожане смогут увидеть часть обновленного пространства.

Полностью все этапы работ намерены завершить к 2024 – 2025 году. Концепцию амбициозного проекта разработали специалисты Big City Lab, об этом сообщает "Небоскреб".

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Прежде всего парк планируют сделать всесезонным. Его сделают комфортным для посетителей. Благодаря новым локациям время пребывания там можно увеличить до 4 часов.



Как изменится парк имени Гурова в Мариуполе / Фото проекта Big City Lab



Парк в Мариуполе получит "второе дыхание" / Фото проекта Big City Lab



Проект хотят полностью завершить до 2025 года / Фото проекта Big City Lab

Перед тем, как начать работу над проектом в Big City Lab провели опрос о состоянии парка среди людей, живущих рядом. Агентство также принимало во внимание опыт европейских парков с похожими размерами и расположением.

Обратите внимание! Сейчас в парке имени Гурова нет велосипедных дорожек. Асфальтированная набережная простирается на 1,2 километра, но этого мало для прогулок такого типа.

Что изменится в парке

Проект предусматривает, что в парке будет несколько природных зон. В частности – декоративный сад для прогулок, зона барбекю с кустарниками, а также поле, где можно проводить пикники,

Кроме этого, следует отметить, что функциональные парковые зоны поделили на несколько секторов: