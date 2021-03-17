Архитектурное бюро Giancarlo Zema Design Group (GZDG), базирующееся в Италии, представило проект экологического вертипорта. Заказчиком является китайская компания EHang – лидер на рынке воздушного беспилотного транспорта.

Новейший вертипорт предназначен для аэротранспорта будущего eVTOL (электрический взлет и посадка). Проект намерены реализовать непосредственно в Италии, в странах Европейского Союза и в Юго-Восточной Азии.

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Каким будет вертипорт

По словам архитекторов, внешне проект вертипорта будущего несколько похож на африканское дерево под названием баобаб. На крыше будет располагаться посадочная площадка для воздушных такси. Кроме того, вертипорт оборудуют электрическими панелями, мощность которых составит до 300 киловатт, и системой для подзарядки аккумуляторов. Разработчики позаботились и о комфорте пассажиров, поэтому внутри вертипорта предусмотрены:

ресторан;

смотровые площадки;

зал ожидания;

кафе.

В этом году компания EHang начала тестирование своих электрических вертолетов в Гонконге, а ранее – в Австрии и во время туристических маршрутов над материковым Китаем. Главный конкурент компании – немецкий Volocopter, однако, он сможет предложить подобную услугу только через несколько лет.

Вскоре стартап EHang начнет коммерческое производство двухместных аэротакси EH216 и разработку надлежащей инфраструктуры по обслуживанию транспорта и пассажиров. Вероятно, "зеленый" вертипорт четко демонстрирует намерения компании – развиваться в направлении устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.