Исследователи Массачусетского технологического института представили технологию, которая поможет своевременно выявлять и предупреждать изменения климата. Так, инженеры превратили растения шпината в сенсоры, способные отслеживать взрывчатые вещества и возможные экологические проблемы.

Источник: Euronews

Инновационное растение сможет отправлять ученым данные с помощью Wi-Fi. Представленную технологию будут применять для мониторинга экологических изменений.

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Почему это важно

Прежде всего, растения являются чрезвычайно чувствительными к окружающей среде и возможным изменениям климата. К примеру, они способны предвидеть засуху, ведь оперативно выявляют изменения в свойствах почвы и воды. Следовательно, взаимодействие с растениями открывает людям возможности быстрее получать важные данные, касающиеся нашей окружающей среды.

Растения – очень хорошие химики-аналитики. Они наделены большой корневой сетью в почве, они постоянно отбирают пробы грунтовых вод и могут самостоятельно управлять транспортировкой этой воды в листья,

– пояснил соавтор исследования и профессор Майкл Страно.

Как будет работать

Эксперимент провели в рамках исследований технологии "растительная нанобионика". В течение длительного времени ученые работают над разработкой электронных систем для растений. Они объясняют, что корни шпината будут выявлять нитратные соединения (входят в состав взрывчатых веществ), а листья, в свою очередь, будут передавать информацию. Инфракрасная камера будет считывать соответствующий сигнал и передавать предупреждение ученым.