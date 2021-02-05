Дослідники Массачусетського технологічного інституту представили технологію, яка допоможе своєчасно виявляти та попереджати зміни клімату. Так, інженери перетворили рослини шпинату на сенсори, що здатні відстежувати вибухові речовини та можливі екологічні проблеми.

Джерело: Euronews

Інноваційна рослина зможе надсилати вченим дані за допомогою Wi-Fi. Представлену технологію застосовуватимуть для моніторингу екологічних змін.

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Чому це важливо

Перш за все, рослини є надзвичайно чутливими до навколишнього середовища та можливих змін клімату. До прикладу, вони здатні передбачити посуху, адже оперативно виявляють зміни у властивостях ґрунту і води. Відтак, взаємодія з рослинами відкриває людям можливості якнайшвидше отримувати важливі дані, що стосуються нашого довкілля.

Рослини – дуже хороші хіміки-аналітики. Вони наділені великою кореневою мережею в грунті, вони постійно відбирають проби ґрунтових вод і можуть самостійно керувати транспортуванням цієї води в листя,

– пояснив співавтор дослідження та професор Майкл Страно.

Як працюватиме

Експеримент провели в межах досліджень технології "рослинна нанобіоніка". Впродовж тривалого часу вчені працюють над розробкою електронних систем для рослин. Вони пояснюють, що коріння шпинату виявлятиме нітратні сполуки (входять до складу вибухових речовин), а листя, своєю чергою, передаватиме інформацію. Інфрачервона камера зчитуватиме відповідний сигнал та передаватиме попередження вченим.