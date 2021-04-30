Новинка сразу вызвала большой ажиотаж. Бесспорно, повара, для которых паэлья – отдельный вид искусства, могут быть крайне недовольны. Однако разработчик настаивает, что это просто очередной инструмент для экономии труда. Решением уже заинтересовались представители ресторанной и гостиничной индустрии.

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Робота для приготовления паэльи разработали компании Mimcook и br5 (Be a Robot 5). Авторы подчеркивают, что их продукт призван облегчить жизнь людей, минимизировать трудности и позволить им сосредоточиться на творчестве.

Как это работает

Положите продукты: софрито, рис, бульон и морепродукты; Установите программу; Остальное – дело робототехники, подключенной к компьютерной печи.

Все, что нужно машине, – это хороший рецепт и ингредиенты. Робот позаботится о том, чтобы рис не пригорел, и было использовано нужное количество продуктов. Кроме того, он никуда не денется, если кто-то возьмет выходной или пойдет работать в другой ресторан. Основатель компании br5 Энрике Лилло был поражен тем, насколько вкусным вышло готовое блюдо – до хрустящей корочки.

Более того, робот подключается к печи Mimcook, фритюрнице, электрогрилю или духовке. Поэтому он может приготовить не только паэлью, но и картофель фри, бургеры, пиццу и круассаны.

Чтобы не обижать жителей Валенсии, для которых паэлья – национальное блюдо, Лилло подчеркнул, что робот специализируется на приготовлении "рисових блюд". Однако это довольно странно, ведь паэлья – это сковородка, а не готовое блюдо.

В конце концов, это помощник. Я считаю, что он несколько похож на соковыжимальную машину, куда вы кладете, к примеру, апельсины, а получаете сок. Это тоже робот – люди просто этого не осознают – как и кофейный автомат. Никто на них не смотрит и не говорит: "Ааа! Это кража рабочих мест у людей!" Нет. Это повышает человеческие возможности,

– отмечает Лилло.

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