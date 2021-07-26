Ранее компания Talgo, базирующаяся в Мадриде, уже разработала Vittal One – поезд на водородных топливных элементах для поездок на средние расстояния. Его должны запустить и испытать в ноябре 2021 года.

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Детали

В рамках партнерства Talgo будет заниматься проектированием, производством и введением в эксплуатацию новых поездов. В свою очередь нефтегазовая компания Repsol предложит свою инфраструктуру производства возобновляемого водорода и логистические средства для снабжения новейшим топливом железнодорожной сети.

Отмечают, что водород будет производиться из биогаза, который образуется в результате переработки органических отходов в промышленных центрах Repsol. В компании добавляют, что установят два электролизера мощностью 100 мегаватт на нефтеперерабатывающем заводе в Картахене и на предприятии Petronor.

Ожидается, что партнерство Talgo – Repsol будет способствовать достижению Испанией одной из целей правительства в рамках национальной стратегии по экологически безопасному использованию водорода – созданию двух линий коммерческих поездов на водороде до 2030 года.