Раніше компанія Talgo, що базується в Мадриді, вже розробила Vittal One – поїзд на водневих паливних елементах для поїздок на середні відстані. Його мають запустити та випробувати в листопаді 2021 року.
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В межах партнерства Talgo займатиметься проєктуванням, виробництвом і введенням в експлуатацію нових поїздів. Своєю чергою нафтогазова компанія Repsol запропонує свою інфраструктуру виробництва поновлюваного водню і логістичні засоби для постачання новітнім паливом залізничної мережі.
Зауважують, що водень вироблятиметься з біогазу, який утворюється в результаті переробки органічних відходів у промислових центрах Repsol. У компанії додають, що встановлять два електролізера потужністю 100 мегаватів на нафтопереробному заводі в Картахені та на підприємстві Petronor.