Раніше компанія Talgo, що базується в Мадриді, вже розробила Vittal One – поїзд на водневих паливних елементах для поїздок на середні відстані. Його мають запустити та випробувати в листопаді 2021 року.

Варте уваги Працює на електриці: летючий автомобіль випробували у Туреччині – фото

Деталі

В межах партнерства Talgo займатиметься проєктуванням, виробництвом і введенням в експлуатацію нових поїздів. Своєю чергою нафтогазова компанія Repsol запропонує свою інфраструктуру виробництва поновлюваного водню і логістичні засоби для постачання новітнім паливом залізничної мережі.

Зауважують, що водень вироблятиметься з біогазу, який утворюється в результаті переробки органічних відходів у промислових центрах Repsol. У компанії додають, що встановлять два електролізера потужністю 100 мегаватів на нафтопереробному заводі в Картахені та на підприємстві Petronor.

Очікується, що партнерство Talgo-Repsol сприятиме досягненню Іспанією однією з цілей уряду в рамках національної стратегії по екологічно безпечному використанню водню – створенню двох ліній комерційних поїздів на водні до 2030 року.