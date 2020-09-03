Что такое инновации и как они работают? Почему одни добиваются успеха, а другие – нет? Как найти идею и реализовать ее? Прежде всего, любой бизнес невозможен без инноваций, ведь он предусматривает постоянное решение сложностей.

Именно неустанный поиск новых моделей и инновационных подходов, разработка альтернативных решений и повышения комфорта жизни других и отличает лидера.

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Успех – невозможен без мечты. А мечта, так или иначе, невозможна без цели. Инновации 24 предлагают вдохновиться примерами предпринимателей, которым удалось изменить себя, мир и достичь успеха.

Социальная сеть (The Social Network)

Фильм рассказывает историю создания самой мощной социальной сети нашего времени – Facebook. Вас интересует, как найти идею и воплотить ее в жизнь? Как найти то, в чем нуждаются другие и добиться успеха с нуля? Как делать то, что нравится и богатеть? Тогда этот фильм, бесспорно, - must watch!

Стартап.ком (Startup.com)

История проекта, который создали школьные друзья – Том Герман и Калейл Тузман. Все о трудностях вывода на рынок инновационного продукта, важность уважения и доверия между членами команды, которые делают одно дело и типичные причины провала новейших проектов.

Кадры (The intership)

Глобальная компьютеризация привела к тому, что двух друзей Билли и Ника увольняют. Поиски работы приводят двух немолодых продавцов в компанию Google. Для достижения успеха нужно совсем немного – проявить себя лучше, чем другие компьютерные гении новой формации. В фильме: целеустремленность, желание, аутсайдеры, особенности инноваций в целом и инновационная культура мегакорпорации.

Человек, который изменил все (Moneyball)

Биографическая спортивная драма о бейсбольной команде "Оукленд Атлетикс" и менеджера Билли Бина, который имел цель: создать конкурентоспособную команду, несмотря на отсутствие инвестиций. Картина акцентирует на творческом подходе к поиску новых решений и показывает, какими качествами и чертами характера обладают новаторы.

Стив Джобс – Одна последняя вещь (Steve Jobs: One Last Thing)

Cтив Джобс / gettyimages

Стив Джобс – предприниматель, менеджер, дизайнер и инвестор. Основатель революционной компании Apple. Фильм о новаторе, который изменил окружающий мир. История становления, падения и блестящего возвращения мужчины, который реформировал культуру людей.

Пираты Кремниевой долины (Pirates of Silicon Valley)

Microsoft store / gettyimages

Первые и наиболее яркие этапы становления Стива Джобса и Билла Гейтса. История необычных взглядов на жизнь основателей Apple и Microsoft. Вы получите бесценные советы о том, почему важно быть инновационным, как найти идею и реализовать ее.

В погоне за счастьем (The Pursuit of Happyness)

Мотивационный и вдохновляющий фильм на реальных событиях: история Криса Гарднера, который потратил все семейные сбережения на франшизу, а впоследствии – открыл собственную брокерскую фирму и начал зарабатывать миллионы. Что отличает новатора от обычного человека? Сила духа, стойкость и безграничное желание реализовать свою мечту.

Не забывайте, что успех происходит в результате правильно принятого решения. В свою очередь, правильно принятое решение невозможно без опыта. А опыт мы получаем из-за неправильно принятое решение. Поэтому, делайте, заблуждайтесь, ищите другие подходы и идеи, падайте и начинайте снова. Рано или поздно – вы обречены на успех.